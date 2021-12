Cabo Verde prepara vacinação de crianças com novas doses oferecidas pelos EUA

Chegou nesta terça-feira,7, a Cabo Verde o primeiro lote das 200 mil doses de vacina da Pfizer oferecidas pelo Governo dos Estados Unidos da América, ao abrigo da Coligação Covax, da OMS.

Nesta primeira remessa foram 64.350 doses e nos nos dias 10 e 12 são esperados os restantes lotes.

Com estas vacinas, as autoridades do país planearam o arranque da vacinação das crianças e adolescentes dos 12 aos 18 anos, nasegunda quinzena deste mês.

Presente no aeroporto da Praia, o primeiro-ministro cabo-verdiano agradeceu "mais esta prestimosa colaboração dos EUA", que já tinha disponibilizado vacinas da Astrazeneca e Moderna, bem como apoiado no transporte interno aquando do início da vacinação nas ilhas.

Ulisses Correia e Silva aproveitou para apelar uma vez mais aos cidadãos para se deslocarem aos postos e se vacinarem, visando garantir a imunização de 85 por cento da população até ao final do ano.

"Temos vacinas e técnicos disponíveis, agora só resta as pessoas aderirem em massa para melhorar ainda mais o nível", disse o Chefe do Governo.

Dados divulgados pela Direcção Nacional da Saúde apontam que neste momento 68.9 por cento da população elegível já está vacinada com a segunda dose, enquanto 83,2 % já recebeu a primeira dose.

Refira-se que as autoridades iniciaram o reforço com a terceira dose para o pessoal da saúde, bombeiros, doentes crónicos e pessoas com mais de 60 anos.