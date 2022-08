Cabo Verde: População exige melhorias nos transportes

Em Cabo Verde, arquipélago formado por nove ilhas habitadas, volta a estar na ordem do dia a questão de dificuldades nos transportes, levando a população a protestar.

As ligações aéreas são garantidas por uma operadora privada, que não vai a todas as ilhas diariamente e cujos preços não são suportados pela maioria. O sector marítimo tem a CV Inter Ilhas como maior operadora, mas depara-se, algumas vezes, com dificuldades para garantir as ligações.

Recentemente, esta companhia queixou-se de uma avultada dívida do Estado, no quadro do acordo de concessão, bem como das tarifas praticadas que, na sua óptica, não permitem o melhor desenvolvimento de actividades e investimentos com a aquisição de novas embarcações .

O ministro do Mar, Abraão Vicente, disse que Governo assume as suas responsabilidades, mas a a empresa concessionária dos transportes marítimos deve fazer os investimentos contratualizados e melhorar o serviço sob pena de resgatar a concessão.

