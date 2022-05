Cabo Verde: Polícia Judiciária detém suspeitos de atentarem contra autarca da capital em 2019

A Polícia Judiciária (PJ) de Cabo Verde anunciou a detenção de sete suspeitos de atentarem contra o antigo presidente da Câmara Municipal da Praia, a capital, a 29 de Julho de 2019.

Em nota divulgada nesta quinta-feira, 5, a corporação revelou que "no âmbito da “Operação Enigma”, que contou com a colaboração da Polícia Nacional, realizou buscas em 15 (quinze) residências e 2 (dois) estabelecimentos comerciais, e deteve 7 (sete) indivíduos do sexo masculino entre os 26 e 75 anos de idade, todos residentes na cidade da Praia, suspeitos da prática em coautoria, de um crime de homicídio na sua forma tentada", contra Óscar Santos

Os detidos serão apresentados na sexta-feira, 6, à instância judicial para interrogatório judicial e aplicação de medidas de coação.

A 29 de Julho de 2019, o então edil da Praia foi baleado em frente a um ginásio no bairro do Palmarejo.



Óscar Santos foi atingido num braço por desconhecidos encapuzados.

Depois de ter sido operado no Hospital Dr. Agostinho Neto, na Praia, Santos regressou ao trabalho semanas depois, tendo na altura dito que, embora desconhecesse os autores do atentado, tal devia ser "uma cobarde vingança por acto que tenha praticado enquanto Presidente da Câmara Municipal da Praia”.



Derrotado nas eleições de Outubro de 2020, Santos é, desde então, governador do Banco de Cabo Verde, instituição de que é quadro.