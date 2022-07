Cabo Verde: Parlamento vai debater a suspensão do deputado Amadeu Oliveira

O Parlamento Cabo-verdiano encontra-se reunido em mais uma sessão plenária, com a questão da suspensão de mandato do deputado Amadeu Oliveira em destaque.

Acérrimo crítico do sistema de Justiça, Oliveira encontra-se em prisão preventiva na cadeia de São Vicente há um ano, na sequência da saída do país de um cidadão seu constituinte que respondia judicialmente por um caso de homicídio.

Depois de três adiamentos, finalmente esta terça feira, a plenária votou a introdução do assunto em agenda, com votos 26 votos favoráveis do MPD, 27 abstenções do PAICV, uma de Orlando Dias e quatro contra, sendo três da UCID, partido pelo qual Amadeu foi eleito, e um do deputado João do Carmo.

Os Democratas Cristãos segundo o presidente do partido, João Santos Luís, continuam a defender Oliveira por entender que o mesmo não cometeu crime e lamentam a prisão que não passa de uma atitude de silenciamento de uma voz crítica à forma como funciona o sector da justiça.

"Em Cabo Verde, qualquer cidadão, que se atrever em desafiar o sistema judicial a funcionar da forma que como está, corre o risco de ser preso, como aconteceu com o deputado Amadeu Oliveira", disse o líder da UCID.

Do lado do MPD no poder, o líder parlamentar João Gomes justifica a posição da sua bancada afirmando que ninguém deve estar acima da lei.