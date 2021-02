Cabo Verde: Partido UCID quer acabar com a bipolarização política

A União Cabo Verdiana Independente e Democrática (UCID), terceira formação política com assento no Parlamento, diz que quer acabar com a bipolarização no país.

Para o efeito, este partido democrata cristão pretende eleger maior número de deputados na próxima legislatura.

O partido, presentemente com três parlamentares, rubricou um acordo com o grupo Sociedade em Acção da ilha do Sal, para a votação do próximo 18 de Abril.

"Entendemos que este é o caminho, o rompimento das maiorias absolutas e apresentarmos ao eleitorado cabo-verdiano outra alternativa politica", disse António Monteiro, presidente do partido.

