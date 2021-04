Cabo Verde: PAICV quer voltar a governar

PAICV concorre às eleições legislativas do próximo dia 18 de Abril, em todos os círculos eleitorais, com olhos postos na vitóriae regressarà governação do país.

A posição é defendida pela presidente deste que é principal partido da oposição, Janira Hopher Almada, que garante que a sua formação política apresenta-se ao eleitorado com um projecto e visão realistas para o desenvolvimentodo arquipélago.

Com o slogan "Um Cabo Verde para Todos", o PAICV propõe a reforma do Estado, que passa pela "redução da máquina governativa, redução do número de deputados e outras estruturas públicas", porquanto diz Almada,não faz sentido gastar-sedinheiro para sustentar muitas estruturas num país pequeno e com muitas outras necessidades e prioridades.

As verbas poupadas, diz Almada,devem ser alocadas no reforço da"educação, saúde,habitação, segurança, transportes, justiçae outros bens essenciais," que visam melhorar o nível de vida dos cabo-verdianos.

"Devemos apostar capital humano. Por isso a reforma da educação é fundamental, saber exatamente o que o país precisa para o seu desenvolvimento", adianta.

Para o maior partido da oposição, a saúde deve ser vista como prioridade e não um luxo, por isso fala na melhoria dosistema de gestão, para que com os meios disponíveis fazer-se mais e melhor.

Janira Almada destaca a necessidade de se reforçar a formação de quadros eequipamentos das estruturas sanitárias em todas as ilhas, para que se possa reduzir as evacuações internas e externas.

Os transportes merecem grande atenção, com o PAICV a propor, caso venha a ser Governo, a renegociação do contrato de privatização da TACV e de concessão das linhas marítimas.

Num país de ilhas,Janira Almada afirma que cabe ao Estado o papel de garantir a mobilidade interna e ligação com o exterior, onde residem e trabalham milhares de cabo-verdianos.

"Para nós o sectordos transportes éuma questão estratégica e não apenas financeira, uma questão de soberania, de dignidade e de coesão territorial ", afirma a presidente do maior partido da oposição.