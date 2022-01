Cabo Verde: Onda da Covid-19 adia congresso do principal partido da oposição

A onda da Covid-19 que tem provocado mais de mil casos por dia em Cabo Verde vai obrigar o Partido Africano da Independência de Cabo Verde (PAICV), na oposição, a adiar o congresso marcada para decorrer de 28 a 30 de Janeiro na cidade da Praia.

Em nota enviada ao Conselho Nacional do partido, a Comissão Política pediu a convocação de uma reunião extraordinária do órgão, nesta semana, com vista “à operacionalização da medida”.

“Analisando a evolução da pandemia em Cabo Verde, e no mundo, em geral, e tendo em conta o aumento do número de casos de infecção nos últimos dias, no país, e ponderando os efeitos de grande concentração de pessoas, a Comissão Política do PAICV, ciente do seu papel no combate deste mal, decidiu propor ao Conselho Nacional o adiamento da data para a realização do Congresso”, diz o comunicado enviado à imprensa.

O congresso deve eleger a nova direcção do PAICV, liderada por Rui Semedo, eleito a 19 Janeiro presidente do partido, os demais órgãos do partido e diversas moções.

Onda de Covid-19

O país tem registado números elevadíssimos no último mês, com mais de mil diários nos últimos cinco dias, depois de até meados de Dezembro a média ter sido inferior a 20.

Entre sexta-feira e sábado, foram registados 1005 casos e uma morte, depois de, nos dois dias anteriores, as infecções terem sido superiores a 1.300.

O boletim epidemiológico do Ministério da Saúde indicou que ontem a taxa de positividade a nível nacional está nos 41,4%.

O arquipélago contabiliza, neste momento, 6.685 casos activos e no total já foram contabilizados 49.850 casos de infecção e 360 mortos.

Na quarta-feira, 5, o Presidente da República, José Maria Neves, e o primeiro-ministro, Ulisses Correia e Silva, juntaram-se numa mensagem à nação em que apelaram à vacinação e ao respeito das medidas sanitárias.