Cabo Verde: Intensificam-se apelos para legalização dos imigrantes

O processo de regularização extraordinária de estrangeiros residentes em Cabo Verde caminha em bom ritmo, com o Governo a pedir uma maior participação dos interessados, enquanto a Plataforma das Comunidades Africanas manifesta alguma preocupação com os números divulgados no censo sobre o número de imigrantes no país.

Até agora já apresentaram a sua candidatura cerca de quatro mil imigrantes.

O ministro da Administração Interna garante estarem reunidas as condições que facilitam o processo e pede uma maior adesão dos imigrantes.

"Queremos é que os imigrantes, de facto, adiram a este processo, aproveitem a grande oportunidade para resolver as questões de documentação muito reclamadas, porque com documentos de identificação a pessoa garante uma melhor integração no nosso país", afirma Paulo Rocha.

A Plataforma das Comunidades Africana reconhece tratar-se de uma excelente oportunidade que não deve ser desperdiçada e, por isso, tem estado no terreno a desenvolver acções junto dos imigrantes para aderirem em massa à campanha de regularização.

No entanto, José Viana mostra-se algo preocupado com os dados avançados no recenseamento de 2021 realizado pelo Instituto Nacional de Estatísticas que apontou para a existência de quase onze mil estrangeiros no país.

"O que nos preocupa é o reduzido número constante do estudo, por isso estamos a reforçar os meios de comunicação e contactos com os líderes associativos e religiosos para chegar às pessoas e sabermos se todos já estão prontos e fizeram a inscrição na plataforma", conclui Viana.

O processo de regularização de imigrantes termina em Junho e pode ser feito online com a apresentação mínima de documentos, para, segundo o Governo, facilitar a sua legalização no país.