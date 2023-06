Cabo Verde: FMI diz que “reforma” de empresas públicas é crucial para reduzir riscos fiscais

A economia de Cabo Verde deverá este ano crescer 4,4% depois do ano passado ter “recuperado fortemente” com um crescimento de 17,7%, disse o Fundo Monetário Internacional (FMI) que anunciou a entrega de seis milhões de dólares ao abrigo de um programa de facilidade de crédito de 36 meses.

Essa prestação eleva para 36,23 milhões de dólares o total entregue a Cabo Verde ao abrigo desse programa.

Na sua avaliação da economia do país, o FMI disse que o ano passado o déficit foi reduzido para 1,9% do PIB, a proporção dívida para PIB “diminuiu significativamente, a conta corrente melhorou e as reservas internacionais permaneceram adequada para proteger a ligação da moeda” (ao Euro).

O Fundo disse que a inflação deverá deverá ser este ano de 5,2% mas a o déficit da conta corrente deverá aumentar em 2023.

Numa declaração , Antoinette Sayeh, vice directora executiva e presidente interina disse que “será importante manter progressos na mobilização de rendimento doméstico, agilizar as isenções fiscais, aumentar a efectividade dos projectos de investimento público e continuar a melhorar a adminsitração da dívida”.

“A reforma das empresas públicas é também crítica para reduzir os riscos fiscais”, disse aquela dirigente do FMI, considerando também de “crucial” medidas para se “melhorar a autonomia, governação e responsabilização dos parâmetros do banco central e fortalecer os parâmetros do combates ao branqueamento de capitais e de combate ao financiamento de terrorismo”.