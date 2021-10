Cabo Verde: Extradição de Alex Saab em debate no círculo de relações internacionais

A extradição de Alex Saab para os Estados da América está a ser debatida no círculo de relações internacionais de Cabo Verde, com alguns analistas afirmando que vai afectar as relações do país, e outros julgando que não.

Saab, enviado da Venezuela, foi detido, em 2020, em Cabo Verde, a pedido dos Estados Unidos, que o acusam de crimes de lavagem de dinheiro. Recentemente foi extraditado e o seu julgamento teve início em Miami.

O diplomata na reforma e antigo secretário executivo da Comunidade de Países de Língua portuguesa, Luís Fonseca, diz que a acção de Cabo Verde poderá afectar as suas relações .

"Certamente que terá beliscado a imagem pela controvérsia gerada à volta da detenção de um enviado diplomático em trânsito por Cabo verde”, diz Fonseca.

Além disso, diz o diplomata, há “o facto de (Cabo Verde) não ter acatado a decisão do Tribunal Superior da Comunidade de Países da África Ocidental (Cedeao), sem esquecer os danos que obviamente irão causar nas relações bilaterais com a Venezuela e, por extensão, a outros países parceiros".

Posicionamento sério

Leitura diferente tem o antigo embaixador cabo verdiano nas Nações Unidas, Fernando Wanhon, que diz que o país agiu à luz da cooperação e direito internacional, e não há razões para tanta preocupação.

De "um país que respeita os acordos, que segue as regras e que tem um posicionamento sério na cena internacional, espera-se que dê seguimento aos documentos que assinou, portanto só pode jogar a favor da imagem e credibilidade de Cabo Verde," diz Wanhon.

Questionado se não seria um contra-senso a não aplicação da decisão do Tribunal da Cedeao, do qual o arquipélago é membro, o diplomata disse que não está obrigado a cumprir, tendo em conta que o país não assinou "o segundo protocolo", conforme a própria decisão do Supremo Tribunal explicita.

O diplomata diz ainda que para as autoridades cabo-verdianas, Alex Saab não era considerado emissário do governo venezuelano, "porquanto os emissários oficiais são reportados como tal na sua passagem e isso não aconteceu aquando da sua escala e detenção no Sal".