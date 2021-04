Cabo Verde: Eleições legislativas serão neste domingo

Termina nesta sexta feira, 16, a campanha eleitoral para as eleições legislativas do próximo domingo, 18, em Cabo Verde, que para analistas foi marcada por gastos excessivos e falta de cuidado de prevenção da Covid-19.

Durante duas semanas, os líderes do MPD, do PAICV, da UCID,do PP, do PTS e do PSD desdobraram-se em contactos com as populações nos vários pontos do ponto do país apresentando as propostas dos respectivos partidos nos próximos 5 anos.

Para o analista político, António Ludgero Correia, mais uma vez viu-se que muitas promessas feitas não passam de mera propaganda para conseguirvotos e atingir o poder.

No momento difícil que se atravessa, o antigo conselheiro presidencial considera que as forças politicas concorrentes deviam preocupar-se mais com a apresentação de um projecto realista para a recuperação economica.

“Estamos perante a versão cabo-verdiana do populismo, caracterizada pela preocupação em atiçar incautos face ao discurso irresponsável, já que prometem mundo e fundos sabendo que depois não irão cumprir," disse.

Quanto ao facto de a campanha ter sido feita durante a pandemia, Ludgero Correia considera que faltou bom senso dos responsáveis políticos, uma vez que que se podia perfeitamente fazer campanha utilizando novas ferramentas disponíveis e não da forma como aconteceu com a aglomeração de pessoas nas actividades promovidas pelas duas principais forças.

Sobre os gastos muito criticados pela sociedade civil, o jornalista José Vicente Lopes diz não compreender a ostentação de meios na campanha eleitoral por parte de alguns partidos concorrentes.

"Nós estamos diante de um quadro quase que imoral tendo em conta as característicasqueeste país apresenta ainda em termos de pobreza e aquilo que cada força política foi ostentando", realça.