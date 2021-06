Cabo Verde e Guiné-Equatorial suprimem passaportes ordinários durante visita de Jorge Carlos Fonseca

Os Governos de Cabo Verde e da Guiné-Equatorial assinam nesta semana acordos de supressão de vistos em passaportes ordinários e nos domínios da economia marítima e do turismo, durante a visita que o Presidente cabo-verdiano realiza a partir desta segunda-feira, 21, a Malabo.

Jorge Carlos Fonseca é acompanhado pelo ministro dos Negócios Estrangeiros, Cooperação e Integração Regional, Rui Figueiredo Soares, o ministro da Indústria, Comério e Energia, Alexandre Monteiro, e dois embaixadores, além de outros funcionários.

A delegação também inclui empresários e cabo-verdianos e segundo a nota da Presidência enviada à VOA, “a visita constituirá uma oportunidade para continuar a fortalecer os laços de amizade, fraternidade e cooperação entre Cabo Verde e a Guiné Equatorial, nas mais diversas áreas, sendo que, no plano bilateral, serão passadas em revista as principais questões da cooperação e das relações económicas e comerciais entre os dois países”.

No domínio multilateral, ainda segundo a nota, deverão ser abordadas as vias e os meios para reforçar a concertação no âmbito das organizações internacionais, regionais e sub-regionais, designadamente no quadro da CPLP, Fórum PALOP e União Africana.

Fonseca visitará os principais pontos de interesse da cidade de Malabo, e no continente (Região Wele-Nzas), os da cidade de Djibloho – Cidade da Paz, futura capital da Guiné Equatorial, onde manterá um encontro com estudantes da Universidade Afroamericana de África Central (AUCA) e ainda, os da cidade natal do Presidente Obiang, Mongomo.

A visita termina na quarta-feira, 23.