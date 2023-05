Cabo Verde: Deputado do MpD atingido a tiro

Em Cabo Verde, o deputado do Movimento para a Democracia (MpD) no poder, Manuel Moura encontra-se estável depois de ter sido atingido na cara com disparos de uma arma de fabrico caseiro, “boca bedju”, como é conhecida localmente, num assalto no sábado, 27, na capital, Praia, disse uma fonte hospitalar.

A Voz da América soube ainda que o mesmo continua no bloco operatório a ser observado por um oftalmologista, tendo ontem recebido cuidados especializados do cirurgião maxilo- facial, que procedeu à retirada de vários estilhaços na face de Moura, procedeu a limpeza e sutura da ferida.

O líder da bancada parlamentar do MpD, Paulo Veiga, lamentou o ocorrido com o seu colega deputado, Manuel Moura.

Não há detalhes sobre o ocorrido.

Sobre a criminalidade, Veiga diz tratar-se de uma situação complexa que exige, entre outras medidas, o reforço da cultura de valores e sã convivência na sociedade, trabalho segundo o responsável máximo do grupo parlamentar do partido no poder, que deve contar com a colaboração e contribuição de todos.

Em termos de medidas punitivas, o líder da bancada do MpD lembra a nova lei aprovada sobre a utilização de armas de fogo artesanais, que passou a ser considerada arma como as outras, pelo os seus utilizadores são imediatamente colocados sob prisão preventiva e depois julgados.