Cabo Verde: Congresso da União de Trabalhadores revela crise sindical

Arrancou nesta quarta-feira (9), na cidade da Praia, o VIII Congresso da União dos Trabalhadores Vabo-verdianos (UNTC-CS), reunião magna electiva contestada por parte significativa de sindicatos filiados afectos à Plataforma Resgatar a UNTC-CS.

O grupo que contesta a liderança de Joaquina Almeida diz ter apresentado uma providência cautelar, mas a reunião teve início com a actual secretária-geral a ser candidata única à sua sucessão.

Analistas advertem que a situação pode provocar a fractura sindical.

“Penso que com isso o sindicalismo poderá perder alguma força anímica, no sentido de levar a bom porto as suas reivindicações, porque só tem força quando os trabalhadores estão unidos e as Centrais Sindicais estão com os alicerces bem sólidos”, afirma o analista e professor universitário Daniel Medina.

Por seu lado, o analista António Ludgero Correia lamenta que as coisas tenham chegado a este extremo, já que deviam ser guiadas na base dos estatutos e normal cumprimento dos mecanismos democráticos dentro da Organização .

“Um organismo destes tem meios para resolver as pendências democraticamente dentro dos estatutos; ter que ir ao Tribunal significa que o diálogo acabou e que algo precisa mudar”, diz Correia.

O analista recorda que “uma coisa é certa, não haverá secretários gerais com uma vida longa como no passado, as coisas mudaram, e é preciso que as pessoas entendam isso, à bem dos sindicalismo e defesa dos interesses dos trabalhadores”.