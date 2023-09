Cabo Verde: Chuvas levam Governo a declarar situação de calamidade em três concelhos

As chuvas que caíram nos dias 6 e 7 de setembro no Fogo e na Brava levaram o Governo a declarar situação de calamidade em três dos quatro concelhos daquelas ilhas mais a sul do arquipélago.

A decisão foi tomada pelo Conselho de Ministros nesta terça-feira, 26, que traçou como prioridade, no imediato, repor a normalidade no dia-a-dia, com a reparação de ruas, estradas, outras vias de acesso, muros e outras construções..



"O Governo, após o levantamento da extensão dos danos e sua avaliação, decidiu por via de uma resolução de Conselho de Ministros e por força do disposto na lei de bases da Proteção Civil, declarar situação de calamidade nos concelhos de São Filipe e Santa Catarina, localizados na ilha do Fogo, e também no concelho da Brava”, anunciou o ministro da Administração Interna.

Paulo Rocha disse que as chuvas provocaram "danos avultados nos concelhos de São Filipe, Santa Catarina e na ilha Brava", nomeadamente "enchentes, derrocadas, deslizamento de terras, desabamento de murros e destruição de vias, construções e outras infraestruturas”.



Na mesma ocasião, a ministra das Infraestruturas, Ordenamento do Território e Habitação, Eunice Silva, anunciou um fundo de 1.5 milhões de dólares para reparação dos estragos.



No passado dia 11, o deputado do PAICV e antigo presidente ca Câmara Municipal de São Filipe, na ilha do Fogo, Luís Pires, pediu ao Governo que declarasse estado de calamidade nos municípios de São Filipe e na iha da Brava face aos danos consideráveis causados pelas fortes chuvas.



“Fogo e Brava foram alvos de fortes chuvas que renovaram as esperanças dos camponeses e agricultores”, disse Pires em conferência de imprensa na Praia.