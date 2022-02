Cabo Verde: Caso de morte de Zezito Denti d’Oro testa a liberdade de imprensa

Em Cabo Verde, depois da constituição do jornalista Hermínio Silves e o jornal digital “Santiago Magazine” como arguidos pelo Ministério Público (MP), indiciados de violação do segredo de justiça, agora o jornalista Daniel Almeida e o jornal “A Nação” também foram convocados.

Tudo está relacionado com a publicação de um artigo sobre a abertura de um inquérito para averiguar as circunstâncias da morte do cidadão Zezito Denti d' Oro.

Hermínio Silves, que foi ouvido no passado dia 26 Janeiro, diz que aguarda a evolução com toda a tranquilidade, mostrando-se firme para continuar a fazer jornalismo sério e esclarecedor da opinião pública.

Daniel Almeida do A Nação confirma que acaba também de ser notificado pelo MP, devendo ser ouvido no dia 4 do corrente, embora não se tenha especificado o motivo, mas desconfia que seja sobre a questão da suposta violação do segredo de justiça.

"Para mim, atacar os jornalistas e os meios de comunicação social livres é uma clara intenção de desviar o foco. Nos últimos tempos temos notado uma certa tendência para tentar silenciar os que têm sido incómodos com determinadas esferas do poder", salienta Almeida.

Perante o que considera de perigo evidente sobre a liberdade de imprensa, o citado jornalista pede a união da classe e posicionamento firme da Ajoc na promoção de debates sobre a matéria e também exigir a clarificação de certas normas do código penal para evitar interpretações dúbias.

Esta questão tem dado muito que falar, com a Associação dos Jornalistas a considerar tratar-se de uma clara violação da liberdade de imprensa, facto igualmente citado pelas organizações internacionais de defesa dos jornalistas e da sociedade civil.

Para o professor universitário, Daniel Medina, não há razão de ser para toda a celeuma criada.

"Toda a sociedade civil está preocupada e o mundo também de olhos em nós, porque tínhamos uma democracia muito clara e aberta... portanto mexer com a comunicação social nesse aspecto é mexer na democracia... porque não há liberdade de expressão se não houver uma imprensa livre na sua expressão", frisou o também jornalista.

O jurista e professor universitário, Emanuel Sousa, estranha o silêncio do Ministério Público, que perante uma matéria de crime grave nada fez durante sete anos e agora de forma apressada constitui jornalistas e meios de comunicação social como arguidos por terem relatado a questão.