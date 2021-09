Cabo Verde: Campanha para as eleições presidenciais em marcha

Em Cabo Verde, arranca, nesta quinta-feira, 30, a campanha oficial para as eleições presidenciais marcadas para 17 de Outubro próximo.

Durante duas semanas, os candidatos vão reforçar as ideias e mensagens transmitidas aos 398.864 eleitores recenseados nas ilhas e nas comunidades no estrangeiro.

Os principais candidatos ao Palácio do Plateau são os antigos chefes do governo Carlos Veiga, advogado, apoiado pelo MPD e a UCID; e José Maria Neves, licenciado em Administração pública, com o apoio do PAICV.

Os outros candidatos são Hélio Sanches, advogado e ex deputado do MPD; Casimiro de Pina, formado em Direito e antigo conselheiro do primeiro-ministro; Gilson Alves, medico; Fernando Rocha, engenheiro naval; eo professor Joaquim Monteiro de Pina.

Veiga e Monteiro disputam o cargo pela terceira vez, e o facto de terem ocupado os cargos de primeiro-ministro é visto, por analistas, como uma vantagem.

"O custo da logística pesa num candidato que não tenha meios financeiros suficientes à disposição para meter a mão e sair por todos os cantos do país fica muito complicado, não há igualdade de oportunidades neste caso", disse o analista politico António Ludgero Correia.

Noutra vertente, o activista socialSalvador Mascarenhas pede mudança na forma de se fazer política, sem amarrar o povo aos ideais partidários.

"O que é importante na sociedade são as pessoas. Os partidos devem estar atrás e não sempre a frente em tudo... dominam e as pessoas ficam cheias de medo... isso é terrível", diz o líder da Sokols.