Cabo Verde: Arranca a caça ao voto para as “legislativas”

Em Cabo Verde, arrancou esta quinta, dia 1, a campanha eleitoral para as eleições legislativas do dia 18 deste mês.

Seis partidos entram na corrida, o MPD, que procura a renovação do mandato; o PAICV, que pretende regressar ao poder; e a UCID, que tenta a primeira vitória. Säo partidos com assento parlamentar, que apresentam listas em todos os círculos eleitorais nas ilhas e na diáspora.

Na disputa eleitoral, estão ainda o PP, o PSD eo PTS, partidos extra parlamentares, que concorrem nalguns círculos eleitorais no país e no estrangeiro.

Promessas

Durante duas semanas, as referidas forças politicas desdobram-se em contactos para a apresentação dos respectivos projectos, na tentativa deconvencer o eleitorado, numa clara caça ao voto.

Para analistas, a próxima legislatura será muito exigente tendo em conta os desafios impostos pela pandemia da Covid-19, que praticamente fez parar as economias, daí a necessidade do reforço da capacidade técnica e de trabalho dos governantes e dos cidadãos no geral.

O jornalista José Vicente Lopes afirma que os níveis de exigência e clareza política dos cidadãos é cada vez maior, e os partidos estão obrigados a apresentar propostas realistas e não apenas promessas que poderão não cumprir.

"Os níveis de insatisfação do meu ponto de vista, ficaram bem reflectidos no estudo de opinião que a Afrosondagem apresentou, que aponta para grande descrédito da classe política", diz José Vicente Lopes para quem, os actores políticos devem tirar as devidas ilações.

Prevenção da Covid

A construção de Cabo Verde deve ser feita com o concurso de todos, sobretudo de pessoas capacitadas e com ideias válidas para o desenvolvimento do país, diz o líder do movimento cívico Sokols.

Para Salvador Mascarenhas, os partidos são essenciais na democracia, mas devem abrir-se à sociedade, absorvendo as melhores ideias e competências e não funcionar na base do cartão de militante e amiguismo partidário.

A campanha eleitoral é realizada num momento delicado, tendo em conta a pandemia da Covid- 19, que depois de relativa reduçäo os números voltaram a subir, sobretudo na cidade da Praia, a capital do arquipélago.

Por isso, as autoridades sanitárias pedem aos partidos que cumpram rigorosamente as medidas de prevenção, evitando realizar actividades que juntam muitas pessoas.