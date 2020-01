Cabo Verde: Advogado Arnaldo Silva quer seu agressor em prisão preventiva

O antigo governante e bastonário da ordem dos advogados, Arnaldo Silva, agredido a pedrada na cabeça no fim-de-semana, está indignado com a decisão do juiz que decretou termo de identidade e residência contra o seu agressor.

Silva afirma que não se sente seguro, porquanto na sua opinião o indivíduo em causa tentou o matar, por isso pede protecção policial.

A agressão segundo relatos do próprio advogado aconteceu junto à sua residência no bairro do Palmarejo, tendo o agressor utilizado pedras para o agredir na cabeça e trazia consigo uma faca, mas o pior não aconteceu porque foi imediatamente socorrido pelo seu filho e outro elemento da família.

Face ao ocorrido, Arnaldo Silva entende que o juiz devia aplicar a prisão preventiva como medida de coação e não TIR.

Em face dos relatos e agressões verificadas, o jurista João de Deus Carvalho considera que o cidadão agredido tem razão quando pede protecção policial, porquanto nada garante que a sua segurança não esteja em perigo.

Algumas informações veiculadas ligam este caso com a questão da venda de terrenos, no qual Arnaldo Silva está envolvido como advogado, e até foi alvo de detenção ordenado pelo ministério público, Carvalho diz que mesmo que eventualmente haja ligação com este caso… ninguém deve fazer justiça com próprias mãos num estado de direito.

O jurista João Santos diz ser normal um cidadão agredido pedir protecção policial, mas não concorda com a tese de que o juiz tenha tomado decisão para prejudicar uma parte em detrimento da outra.