Cabo Verde acolhe encontro de forças marítimas africanas com EUA, Brasil e Portugal 

A Ilha do Sal em Cabo Verde acolhe a partir desta segunda-feira, 20, e ate o dia 22 primeira reunião das Forças Marítimas Africanas, que tem a participação também dos Estados Unidos, Brasil e Portugal.

O encontro constitui um novo modelo para o engajamento de nível sénior dos Estados Unidos em África, que procura combinar os três simpósios de liderança superior realizados tradicionalmente durante os exercícios regionais das Forças Navais de Europa-África (NAVEGAR-NAVAL), num único evento, diz uma boa da representação diplomática se Washington na cidade da Praia, Cabo Verde.



A reunião terá sessões plenárias, que analisarão os desafios comuns de segurança marítima em África, bem como demonstrações de treinamento a bordo realizadas por marinheiros dos EUA e de Cabo Verde.



O primeiro-ministro, Ulisses Correia e Silva, fará a abertura do evento, no qual estará também o secretário da Marinha dos Estados Unidos, Carlos Del Toro.

A ministra cabo-Veridiana da Defesa,Janine Lélis e o chefe do Estado Maior das Forças Armadas cabo-verdianas, o Comandante da Guarda Costeira dos EUA, e mais de 80 delegações das Marinhas e Infantarias Navais de 38 países, incluindo Portugal, Brasil, Angola, Moçambique, São Tomé e Príncipe estão igualmente presentes na reunião.



Na nota de imprensa da Embaixada americana na Praia, pode ler-se de que o arquipélago “é considerado um parceiro importante dos Estados Unidos na promoção da paz e segurança em África, tendo nessa linha, os dois países assinado em Dezembro de 2022, um Memorando de Entendimento sobre a cooperação no domínio da Defesa, com ênfase na continuidade do combate às actividades marítimas ilícitas”.