Cabo Verde 2022: Retoma da economia é o grande desafio do ano

O ano de 2022 em Cabo Verde vai ser marcado pela implementação de medidas de políticas que visam o relançamento económico seriamente afectado nos dois últimos anos pela crise pandémica provocada pela Covid -19.

Segundo a previsão do FMI, Cabo Verde deve ter registado um crescimento de 4 por cento em 2021, mas em 2022 a taxa deve situar-se nos 6,5%.

No quadro do orçamento de Estado aprovado com os votos do MpD, no poder, e da UCID, na oposição, e com a abstenção do PAICV, na oposição, as forças politicas parlamentares chegaram a acordo para o aumento da dívida pública interna de 3 para 5 por cento neste ano, evitando subir o Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA) de 15 para 17% como era a pretensão do Governo, que justificava a subida com a necessidade da arrecadação de mais recursos para fazer face às demandas de investimentos na saúde, educação e promoção da economia e no sector social.

Os efeitos da crise da pandemia vão se fazer sentir ainda em 2022, mas o economista António Batista afirma que o Executivo deve promover medidas para aumentar a capacidade do poder de compra das famílias, pois só assim na sua opinião,se pode revitalizar e fortalecer a economia.

O consenso encontrado entre os sujeitos políticos no Parlamento é enaltecido pelo economista e professor universitário, José Carlos Teixeira, para quem que o aumento do IVA teria seguramente maiores consequências para as famílias cabo-verdianas.

Reforço de condições que permitam o relançamento da economia, visando melhorar o ambiente de negócios das empresas e a sequente criação de empregos para melhorar o poder de compra dos cidadãos , afigura-se como um dos grandes desafios para 2022, segundo aqueleseconomistas ouvidos pela VOA.

Em termos de realizações, já no dia 9, o arquipélago volta a marcar presença na fase final do Campeonato Africano das Nações, que se disputa nos Camarões, a sua terceira participação.

Também a Seleção Nacional de Andebol masculino, a primeira equipaque já representou Cabo Verde num campeonato do mundo, participa no CAN da modalidade adiada de 2021 para este ano.

Ainda na agenda de acontecimentos, realiza-se em Janeiro a Conferência da Política Externa nos dias 17 e 18 na cidade da Praia, e a VI Cimeira Cabo VerdePortugal 2021-2022 está também marcada este mês