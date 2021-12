Cabo Verde - 2021 : Transparência eleitoral, luta contra a Covid-19 e aumento do custo de vida

Em Cabo Verde, o ano de 2021 prestes a terminar fica marcado, em termos políticos, pela realização das eleições legislativas e presidenciais.

Primeiro a 18 de Abril,seis partidos políticos disputaram as 72 cadeiras do Parlamento, tendo o Movimento para a Democracia (MPD) vencido as eleições e conseguido eleger 38 deputados, enquanto o PAICV ficou no segundo lugar com 30. A UCID manteve-se como a terceira força parlamentar ao conseguir quatro lugares, eleitos no círculo de São Vicente.

Com a vitória nas legislativas, o MPD renovou o mandato por mais cinco anos, numa conjuntura difícil devido à crise da pandemia da covid-19.

Já a então líder do PAICV, Janira Almada que pela segunda vez não conseguiu levar o seu partido à vitória, acabaria por se demitir da presidência dos tambarinas e suspendeu o mandato de deputada, regressando à advocacia

O segundo maior momento político deste ano aconteceu a 17 de Outubro, dia em que os cabo-verdianos recenseados nas ilhas e nas comunidades emigradas foram chamados às urnas para a escolha do novo Presidente da República.

No pleito que contou com sete concorrentes, o antigo primeiro-ministro José Maria das Neves foi o grande vencedor logo à primeira volta com 51,7 por centos dos votos, relegando o também antigo chefe do Governo Carlos Veiga para o segundo lugar com 42.6 por cento.

Na noite da vitória, o novo homem forte do Palácio do Plateau, José Maria Neves, prometeu ser um presidente atento, conciliador, que dá sugestões e que trabalhará em colaboração com o Governo e demais órgãos de soberania e da sociedade civil.

Mau ano agrícola

Em termos sociais, 2021 fica marcado por mais um mau ano agrícola, já que a chuva não foi suficiente para alimentar a cultura de sequeiro do milho e feijões.

No meio da crise pandémica que fez aumentar o desemprego, a situação sócio económica dos cabo-verdianos complica-se ainda mais com o aumento das tarifas de energia e água em Outubro e nova subida dos preços de combustíveis que, no período de um ano, terá subido perto de quarenta por cento.

Com o aumento de custos de vida e a não actualização salarial há mais de cinco anos, os cidadãos desesperam e pedem medidas do Governo.

Alex Saab extraditado

Um acontecimento importante que marcou 2021 foi a realização da 9ª Conferência para o Clima e Desenvolvimento na África, evento realizado de 13 a 17 de Setembro na ilha do Sal.

Entre vários assuntos discutidos, foram delineadas estratégias africanas para a COP 21 realizada em Glasgow na Escócia.

Ilha do Sal voltou a ser palco em Novembro da Conferência Económica Africana, encontro que serviu para alinhar ideias para o financiamento de África.

O ano 2021 fica ainda marcado pela extradição do colombiano, Alex Saab,emissário do governo venezuelano, para os Estados Unidos da América, onde responde por crimes financeiros.

Saab foi detido na ilha turística do Sal, em Junho de 2020, quando fazia escala com destino ao Irão, na sequência de um mandado internacional.