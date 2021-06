Cabo Verde é o único PALOP com transparência fiscal, dizem os EUA

Cabo Verde é o único país africano de lingua oficial portuguesa que obedece aos requisitos mínimos de transparência fiscal, mas Angola, Moçambique e São Tomé e Príncipe fizeram “progresso significativo” nesse sentido, diz o relatório anual do Departamento de Estado americano sobre transparência fiscal publicado hoje.

Pelo contrário a Guiné-Bissau continua sem transparência fiscal e não alcançou progressos para esse objectivo no último ano, diz o documento

O relatório é elaborado de acordo com as leis aprovadas pelo Congresso americano que governam a ajuda e cooperação com países estrangeiros e visa “identificar deficiências e apoiar mudanças necessárias”.

Em análise está o acesso público a documentos ligados ao orçamento “substancialmente completados e geralmente de confiança”; uma “avaliação da transparência nos processos de conceder contratos governamentais e licenças para a extracção de recursos naturais” .

Isto inclui a divulgação pública de documentos ligados ao orçamento , incluindo rendimentos e gastos por cada ministério e de contractos governamentais e licenças para a extracção de recursos naturais incluindo as práticas de concursos e concessão dos mesmos.

Angola

O relatório diz que Angola alcançou “progressos significativos ao publicar o seu orçamento de fim do ano dentro do período de tempo razoável e publicando auditorias que contêm conclusões significativas, recomendações e narrativas”.

“Durante o período em revisão o governo tornou facilmente acessível online a sua proposta orçamental, o orçamento aplicado e o relatório de fim do ano”, diz o documento que afirma ainda que dentro de “um período de tempo razoável” o governo angolano publicou as suas obrigações de dívidas “com a excepção da informação de dívida de empresas estatais”.

O governo “parece seguir na prática os critérios e procedimentos” para a concessão de contractos sobre a extracção de recursos.

“A informação no orçamento foi considerada na generalidade de confiança embora haja preocupações sobre a precisão da informação sobre gastos”, diz o relatório que sugere apenas como passo a dar para a melhoria da transparência fiscal em Angola a “publicação das obrigações de dívidas das empresas estatais num período de tempo razoável”.

Moçambique.

O Departamento de Estado americano considera que Moçambique fez “progresso significativo "na divulgação de obrigações de dívidas bilaterais e de empresas estatais mas “não publicou o orçamento aplicado dentro de um período razoável”.

“Documentos públicos orçamentais deram um retrato incompleto dos planeados gastos do governo e fontes de rendimento” especialmente no que diz respeito às empresas estatais .

“O governo manteve fora das contas do orçamento contas não sujeitas a auditoria ou controle”, diz o relatório que acrescenta que “o país está no processo de estabelecer um fundo soberano que revela a fonte do seu financiamento e medidas gerais para desembolsos”.

O Departamento de Estado americano sugere que a transparência fiscal de Moçambique seria melhorada pela publicação do seu orçamento aprovado “dentro de um limite de tempo razoável”,assegurando que “os documentos do orçamento incluem informação detalhados rendimentos e desembolsos de companhias estatais” , tornando de acesso ao público “declarações financeiras auditadas de grande, significativas empresas estatais” e “tornar contas fora do orçamento alvo de auditorias adequadas e controlo”.

São Tomé

Os documentos orçamentais de São Tomé “não foram preparados de acordo com princípios internacionalmente aceites”, diz o relatório que sublinha que a instituição de auditoria estatal “não possui recursos financeiros e humanos suficientes para cumprir os padrões internacionais”.

O relatório faz notar que embora as autoridades são-tomenses tenham publicado as obrigações de dívidas isso não aconteceu em relação às dívidas das empresas estatais.

Os documentos tornados públicos “não incluem rendimentos ou atribuições de empresas estatais” e ainda os orçamentos militares e de inteligência “não foram sujeitos a supervisão civil”.

Assim a transparência fiscal de São Tomé seria melhorada pela publicação das contas das empresas estatais no documentos orçamentais, sujeitar os gastos militares e de inteligência a supervisão civil, melhoria da confiança das estimativas orçamentais, preparando esses documentos “usando princípios internacionalmente aceites”, fornecer à instituição de auditoria “os recursos suficientes para o seu trabalho” e “tornar os relatórios de auditoria largamente e facilmente e acessíveis ao público”.

Guiné Bissau

A Guiné-Bissau por seu turno continua sem registar progresso em relação a ser um país de transparência fiscal.

O relatório diz que o país precisa de:

Tornar os documentos do orçamento e obrigações de dívida facilmente acessíveis ao público em geral;

*incluir as atribuições para, os rendimentos de e dividas das empresas estatais no orçamento;

*sujeitar as contas fora do orçamento a auditoria e supervisão adequados;

*melhorar a credibilidade dos documentos do orçamento produzindo e publicando o orçamento suplementar quando os rendimentos e gastos não correspondem aqueles inseridos no orçamento;

*assegurar que a instituição suprema de auditoria cumpre os padrões internacional de independência;

*assegurar que essa instituição faz auditoria ao orçamento do governo, incluindo os orçamentos militares e da inteligência e que torna os seus relatórios públicos dentro de um período razoável de tempo;

*aderir consistentemente às leis e regulamentações para contractos e licenciamentos da exploração de recursos naturais;

?*publicar informação básica sobre a concessão de extracção de recursos naturais.