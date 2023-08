Cabo Delgado: Defesa moçambicana e Estado Islâmico reivindicam ataques, Macomia novamente insegura

O Estado Islâmico reivindicou nesta quinta-feira, 24, ter emboscado uma viatura militar e morto três elementos da força moçambicana, numa semana em que estas anunciaram ter abatido dois lideres do grupo terrorista em Cabo Delgado.

Através dos seus canais de propaganda, o grupo radical, diz ter emboscado e queimado uma viatura militar e morto três ocupantes em Quiterajo, no distrito de Macomia.

“Militares foram mortos e armas capturadas”, diz a comunicação do grupo que circula desde o início da manhã desta quinta-feira, 24, nas redes sociais.

Vários populares contaram à VOA que esta semana continua a ser marcada por intensos confrontos entre as forças governamentais e os insurgentes, que movimentam-se em numerosos grupos entre os distritos de Mocímboa da Praia, Muidumbe e Macomia, onde supostamente tentam reinstalar as suas bases.

A Defesa moçambicana, que luta para travar essa reinstalação de bases jihadistas, anunciou, na quarta-feira, 23, ter morto dois elementos com funções importantes na direção do grupo de insurgentes, incluindo o vice-comandante das suas operações.

“Foi abatido o terrorista Abu Kital, que ocupava a posição de vice-comandante das operações dos terroristas do grupo Al Sunna wa Jammat e adjunto de Ibin Omar”, avança o comunicado do ministério da Defesa, realçando que também “foi posto fora de combate o terrorista Ali Mahando que, à semelhança de Abu Kital, ocupava importantes funções no seio do grupo terrorista”.

A defesa moçambicana avança ainda que, na terça-feira, 22, uma das suas unidades motorizadas, com destino a Quiterajo, “entrou numa emboscada inimiga e capotou numa ponteca (...) porém os seus ocupantes sairam ilesos”, contrariando assim as informações do Estado Islâmico.

A VOA tentou novos esclarecimentos junto do Ministério da Defesa, que não respondeu de imediato o nosso pedido enviado por e-mail.

Insegurança

Entretanto, várias fontes locais, confirmaram a emboscada e a morte de alguns militares, sem avançar com números, no incidente que devolveu a insegurança em Quiterajo, que é foi alvo frequente de incursões de grupos armados.

“Houve a emboscada da caravana que ia para Quiterajo, isso aconteceu, e queimaram a viatura, e há mortes, morreu-se muito”, disse um morador de Macomia na condição de anonimato por temer represálias.

Um outro morador, Abu Issa, disse à VOA que “um dos militares que morreu era natural de Pemba, vimos a comprar uma cama lá, para às 15 horas de segunda-feira ouvirmos que morreu nesta emboscada”.

“Vimos muitos da tropa sul-africana a irem a Quiterajo. Também vimos a tropa de Ruanda, Botswana a seguirem para lá, mas nós não entendemos como é que aconteceu essa emboscada”, precisou um outro morador numa entrevista telefónica à VOA.

Os terroristas que atuam em Cabo Delgado têm ligações com o Estado Islâmico. Desde 2017 provocaram a morte de cerca de quatro mil pessoas e a fuga de mais de um milhão de pessoas, segundo a agência das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR), que, no entanto, assegura o regresso de mais da metade dos deslocados.