Cabo Delgado: Autoridades anunciam a reconstrução de infraestruturas vandalizadas por terroristas 

As autoridades moçambicanas dizem que já estão disponíveis, pelo menos, 190 dos 300 milhões de dólares americanos necessários para reconstruir Cabo Delgado.

Aquela província do norte do país é alvo de ataques de terroristas do Estado Islâmico desde 2017.

Segundo a vice-ministra da Indústria e Comércio, os projectos de reabilitação de infraestruturas destruídas pelos terroristas já arrancaram.

O valor disponível, disse Ludovina Bernardo, está já a ser, por exemplo, aplicado na recuperação de vias rodoviárias e transmissão de energia.

"Já temos energia nas ligação Macomia – Awasse”, disse aquela dirigente em conversa com a VOA, em Pemba, a capital de Cabo Delgado.

Ela apelou as partes envolvidas no sentido de terem uma boa coordenação, “respeitar e cumprir o plano com base no que foi aprovado pelo Governo.”

Na apresentação, o Governo disse que os principais pilares da iniciativa são a assistência humanitária, recuperação de infraestruturas e actividades económicas e financeiras.

Tais acções terão como principal foco os locais gravemente destruídos por insurgentes do Estado Islâmico em distritos como Palma e Mocímboa da Praia.

De recordar que o útimo distrito foi recentemente recuperado pelas forças conjuntas depois de meses sob controlo de insurgentes, que vandalizaram infraestruturas e bloquearam o funcionamento das estruturas administrativas.