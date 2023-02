Cabo Delgado: Activistas sociais questionam a comissão de avaliação da situação humanitária

Activistas sociais e analistas políticos questionam o nível de transparência que terá a Comissão Independente anunciada pela multinacional francesa Total Energy para avaliar a situação de segurança e humanitária, bem como as acções desenvolvidas pela petrolífera, na província de Cabo Delgado.

De acordo com um comunicado oficial, a comissão, que será dirigida por Jean Christophe Rufin, que, entre 2007 e 2010, foi embaixador da França no Senegal e Gâmbia, deve até ao final deste mês entregar o relatório, que servirá como base para as decisões da retoma das actividades para a exploração do gás natural, no distrito de Palma.

A Rede dos Defensores dos Direitos Humanos contesta a comissão por considerar que está inquinada de vícios.

“Está errado o que se anunciou. A criação de uma Comissão Independente não é feita pela empresa; é feita por organismos apropriados, com termos de referência criados pelo Estado,” disse Adriano Nuvunga, presidente daquela rede.

Na mesma direcção alinha o analista político Gil Aníbal que considera que seria uma relatório problemático, caso os actores locais não sejam inclusos na comissão.

“É legítimo que a Total Energy tome a decisão que tomou, contudo, seria problemático criar uma comissão dita independente, sem incluir actores locais, nomeadamente, o Governo e as comunidades. Isso traria um relatório que considero que não seria inclusivo, o que não pode ser” disse Aníbal.

A fonte considera ainda ser necessário uma clarificação sobre a quem serão imputados os custos do trabalho da comissão.

“O trabalho não será a título gratuito (...) é necessário clarificar, no fim do dia, a quem será imputada a factura final,” disse.

