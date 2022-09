Cabinda tem nova governadora após derrota histórica do MPLA

Mara Baptista Quiosa foi oficialmente empossada como governadora de Cabinda, o enclave onde nas últimas eleições o MPLA sofreu uma derrota histórica.

A UNITA elegeu quatro deputados no enclave contra um apenas do MPLA, num claro sinal do descontentamento no enclave com a governação do MPLA e de apoio à posição da UNITA de atribuir um estatuto de autonomia para o enclave angolano rico em petróleo.

Com efeito Mara Quiosa, de 42 anos de idade chega a Cabinda num momento de uma crescente reivindicação de um estatuto político para Cabinda como indicam os resultados eleitorais.

Nesta perspectiva, os desafios políticos são enormes e requererão da jovem governadora humildade e capacidade de diálogo com todas as sensibilidades políticas, uma recomendação feita pelo Ministro do

Na cerimónia da apresentação estiveram presentes entidades eclesiásticas, autoridades tradicionais e o governador cessante, Marcos Alexandre Nhunga que deixa a província com níveis elevados de desemprego, sobre tudo dos jovens, com uma enorme divida publica, falta de habitação e com alguns projectos públicos não conclusos.

Marcos Nhunga desculpou-se por não ter conseguido bons resultados na sua governação e pede a nova governadora a conclusão das obras do porto de águas profundas, do aeroporto internacional de Cabinda e da refinaria de petróleos.

Mara Quiosa espera dialogar mais com os Cabindas para buscar as melhores soluções aos problemas de Cabinda e solicitou uma atenção especial das estruturas centrais para se terminar com vários projectos de infra estruturas no território.