Câmara dos Representantes vota a favor da impugnação de Donald Trump

A Câmara dos Representantes dos EUA impugnou o presidente Donald Trump nesta quarta-feira, declarando que ele incitou a insurreição na semana passada, quando implorou a milhares de seus partidários que marchassem até o Capitólio para tentar reverter sua derrota na reeleição, levando a uma manifestação que se transformou em um caos mortal.

A impugnação foi aprovada por maioria de 232-197 quando falta apenas uma semana para terminar o mandato de quatro anos de Trump como líder dos EUA. Votaram a favor os congressistas democratas e 10 republicanos.

Trump não comentou imediatamente na quarta-feira sobre a nova impugnação.

Não está claro se os líderes da Câmara enviarão imediatamente a resolução de impugnação ao Senado, visto que o mandato de Trump termina em uma semana.



A resolução cita as acusações infundadas de Trump de que foi enganado em um segundo mandato por irregularidades na contagem de votos, a sua pressão sobre os funcionários eleitorais no estado da Geórgia para "encontrar" para ele mais de 11.000 votos para superar a margem de vitória de Biden no estado, e as suas declarações em um comício na quarta-feira passada pedindo a milhares de apoiantes que marchassem até o Capitólio para pressionar os legisladores a anular o resultado da eleição.

