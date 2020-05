Burkina Faso: Doze detidos por terrorismo encontrados mortos na cela

No Bukina Faso, 12 pessoas detidas por suspeita de terrorismo foram encontradas mortas nas suas celas numa unidade da polícia em Tanwalbugu, no leste do país, logo após a prisão delas, anunciou o procurador de Fada N'Gourma (leste).

Em comunicado, Judicael Kadéba disse que "25 pessoas foram detidas na madrugada de 12 de maio pelas forças de defesa e segurança em Tanwalbugu, por suspeita de terrorismo, ma infelizmente 12 morreram na mesma noite nas celas".

Ele anunciou a abertura de uma investigação.

Enfretanto, fontes da área de segurança citadas pela AFP disseram que "apenas a investigação irá determinar a causa deste drama, mas a pista de asfixia severa poderá explicar a morte destes detentos, que seriam levados a Fada N''Gourma para serem interrogados".

Fontes independentes não "descartam os excessos" das forças de segurança, em virtude de a maioria dos detidos ser da etnia peule, que costuma ser acusada de cumplicidade com grupos radicais islâmicos.