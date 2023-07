Burkina Faso: Ataque atribuído a radicais islâmicos deixa 22 mortos, sendo 18 civis

No Burkina Faso, fontes de segurança revelaram neste sábado, 8, que supostos radicais islâmicos mataram 22 civis em dois ataques no norte e no oeste do país.



O ataque aconteceu ontem e entre os mortos estão 16 voluntários que apoiavam o exército.



Um morador disse que outros dois civis também morreram no ataque a uma vila perto de Boulsa, a principal cidade da província de Namentenga, acrescentando que os agressores também incendiaram casas, motocicletas e o mercado local.



Burkina Faso enfrenta uma insurgência jihadista que teve origem no vizinho Mali em 2015.

Desde então, dados de organizações não governamentais apontam que mais de 10.000 civis, soldados e policias morreram devido à violência e que pelo menos dois milhões de pessoas foram deslocadas.

C/AFP