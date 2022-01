Burkina Faso: após tiros em vários quartéis governo nega golpe militar

Ouagadougou - Ouviram-se tiros de armas pesadas no quartel de Sangoule Lamizana, na capital Ouagadougou, que alberga o estado-maior do exército e uma prisão cujos reclusos incluem soldados envolvidos numa tentativa falhada de golpe de 2015, segundo um repórter da Reuters

Mais tarde (de acordo com a Reuters) ouviam-se disparos na base aérea perto do aeroporto de Ouagadougou. Uma testemunha também relatou tiros num quartel em Kaya, a cerca de 100 kms a norte de Ouagadougou.

O governo do Burkina Faso confirmou os tiros em alguns campos militares, mas negou as notícias nos meios de comunicação social de que o exército tinha tomado o poder.

Falando na televisão nacional, o Ministro da Defesa General Bathelemy Simpore negou os rumores de que o Presidente Roch Marc Kabore tinha sido detido, acrescentando que o motivo por detrás dos tiros ainda não era claro.

Os soldados que encenaram motins em vários quartéis para exigir o saque dos melhores militares do país e a atribuição de mais recursos para uma batalha de sete anos contra os insurrectos islâmicos.

Entretanto, manifestantes que protestavam pela forma como o governo lidou com a ameaça jihadista incendiaram o quartel-general do partido no poder.

Os soldados descontentes, segundo a AFP, também queriam que os generais de topo fossem "substituídos", melhores cuidados com as tropas feridas e mais apoio às famílias dos soldados mortos em batalha, acrescentou o porta-voz das tropas rebeldes na gravação anónima.

A agitação surge pouco mais de uma semana depois de 12 pessoas, incluindo um oficial superior do exército, terem sido detidas por suspeita de planearem "desestabilizar" as instituições do Burkina Faso. As detenções seguiram-se a remodelação no seio da liderança do exército

Surge também um dia depois de a polícia ter utilizado gás lacrimogéneo para dispersar os comícios proibidos, prendendo dezenas de pessoas.

Os governos da África Ocidental e Central estão em alerta máximo para golpes de Estado após os golpes bem sucedidos dos últimos 18 meses no Mali e na Guiné. Os militares também assumiram o poder no Chade no ano passado, após a morte do Presidente Idriss Deby no campo de batalha.