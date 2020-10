Breve ruptura de stocks de testes serológicos cancela voo e condiciona entrada de jornalistas no Parlamento

A ministra da Saúde angolana, Silvia Lutucuta, prometeu retomar os testes serológicos da covid-19 a partir de sábado, com a reposição do stock amanhã, quinta-feira, 16, depois de um interregno de dois dias.

A falta de testes cancelou um voo da TAAG e impediu alguns jornalistas de acompanhar o discurso sobre o estado da Nação pelo Presidente da República, nesta sexta-feira, 15, na abertura do ano legislativo.

“O que aconteceu foi um problema de transição, de uma rota para outra, mas amanhã de manhã já estão cá em Angola”, disse Lutucuta aos jornalistas à chegada ao Parlamento hoje, quando questionada por jornalistas sobre a falta de testes no país.

Ela admitiu um “pequeno interregno” de dois dias de stock dos testes que, explicou, “são adquiridos no mercado internacional, que é bastante competitivo, mas nós temos tudo feito para não faltarem”.

A falta de testes levou, até agora, ao cancelamento de pelo menos um voo da TAAG com destino a Cabinda e deixou de fora vários jornalistas que se deslocaram hoje à Assembleia Nacional, para acompanhar a abertura do ano legislativo, marcada pelo discurso do estado da Nação do Presidente João Lourenço.

Recorde-se que até ontem o país tinha registado 227 óbitos de um total acumulado de 6.846 casos positivos da covid-19.