Brasileiros votam em presidenciais e legislativas

Os brasileiros estão hoje a votar na primeira ronda das eleições gerais com as sondagens a indicarem que o antigo presidente Luíz Inácio Lula da Silva deverá bater o actual presidente Jair Bolsonaro.

Essas sondagens dão uma vantagem a Lula de entre 10 a 15% dos votos e se ele vencer com mais de 50% não será necessária uma segunda volta.

Bolsonaro mostrou-se contudo confiante em vencer as eleições mas ameaçou contestar o resultado se não lhe for favoràvel acusando as autoridades eleitorais de conspirarem contra ele.

O president do Supremo Tribunal Alexandre de Moraes, que preside ao tribunal eleitoral federal, disse esperar um dia pacfíco com esultados “tranquilos”.

Em jogo para além da presidência estão também os 513 lugares da câmara baixa do parlamento, um terço dos 81 membros do senado e ainda governadores e legilaturas estaduais.

Embora Lula comande as sondagens nas eleições presidenciais, a coligação conservadoras que apoia Bolsonaro deverá reter a maioria e ambas as câmaras do parlamento