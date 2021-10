Brasil regista mais 602 mil mortes por Covid-19

Com informações da Agência Brasil

O total de pessoas que não resistiram à Covid-19 subiu para 602.099 no Brasil. De Quarta para Quinta-feira, as autoridades de saúde do país registaram 525 mortes por Covid-19. Na Quarta-feira, o painel de informações do Ministério da Saúde trazia 601.574 óbitos.

O total de casos de pessoas que contraíram Covid-19 atingiu 21.612.237. De Quarta para Quinta-feira, foram registrados 14.288 novos casos da doença. Na Quarta, o sistema marcava 21.597.949 casos acumulados.

Ainda conforme as autoridades de saúde, há 251.541 casos em acompanhamento, de pessoas que tiveram o quadro de covid-19 confirmado.

Ainda há 3.131 óbitos em investigação. Essa situação ocorre pelo fato de haver casos em que o paciente faleceu, mas a investigação da causa ainda demanda exames e procedimentos.

O balanço do Ministério da Saúde sistematiza as informações sobre casos e mortes levantadas pelas secretarias municipais e estaduais de saúde.

Segundo a pasta, 20.758.597 pessoas já se recuperaram da Covid-19. O número corresponde a 96% das pessoas que foram infectadas pelo novo coronavírus desde o princípio da pandemia no país.



Segundo o balanço do Ministério da Saúde, no topo do ranking de estados com mais mortes por Covid-19 registadas até o momento estão São Paulo (150.938), Rio de Janeiro (67.342), Minas Gerais (55.064), Paraná (39.654) e Rio Grande do Sul (35.118).

Já os estados com menos óbitos resultantes da pandemia são Acre (1.841), Amapá (1.986), Roraima (2.006), Tocantins (3.825) e Sergipe (6.020).