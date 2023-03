Brasil regista aumento de 5 por cento de feminicídios em 2022

O Brasil registou um aumento de cinco por cento nos casos de feminicídio em 2022 em comparação com 2021.

Um estudo do portal g1, da rede Globo, revela que, no passado, 1.410 mulheres foram mortas "apenas pelo facto de serem mulheres", numa média de uma a cada seis horas.

Este número é o maior registado no país desde 2015, quando a lei de feminicídio entrou em vigor, em 2015.



Entretranto, segundo o Monitor da Violência e do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, o país registou uma queda de um por cento nos assassinatos em 2022, em relação ao ano anterior, com cerca de 40, 800 casos.

Mas quando se analisa apenas as mortes de mulheres, entre eles casos de feminicídios, o número cresceu 3%.



Ainda de acordo com a mesma fonte, 12 Estados tiveram um aumento no número de homicídios de mulheres, com Mato Grosso do Sul e Rondônia a liderar as taxas de feminicídios no país.