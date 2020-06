Brasil regista 1.473 mortes em 24 horas e é o terceiro país em número de vítimas fatais

Ao registar entre quarta-feira, e quinta-feira a marca de 1.473 mortes o Brasil atingiu a soma de 34.021 vítimas mortais do novo coronavírus e tornou-se o terceiro país com o maior número de mortes provocadas pela pandemia depois de ser, há várias semanas, o segundo com mais casos, apenas atrás dos Estados Unidos, que lideram nas duas classes.

Os números foram revelados pelo Ministério da Saúde no fim da noite de quinta-feira, 4, ao contrário do que acontecia antes, o que, para observadores, é uma estratégia para evitar que os números dominem os jornais nobres das televisões brasileiras.

Os casos confirmados no total ascendem a 614.941.

O Ministério da Saúde adiantou existir mais 4.159 suspeitas que estão sob investigação.

Em todo o mundo, até esta sexta-feira, 5, a Covid-19 provocou 391.588 mil mortes e mais de seis milhões e 655 pessoas foram infetadas, segundo a universidade americana Johns Hopkins.

A taxa para cada 100 mil habitantes aponta que o Brasil tem 14 mortes a cada 100 mil e é o quarto país, tendo muito à frente Reino Unido, Itália e Estados Unidos.