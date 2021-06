Brasil: Pesquisa dá a Lula da Silva o dobro de intenções de voto do Presidente Jair Bolsonaro

Uma sondagem do Instituto Inteligência em Pesquisa e Consultoria (Ipec) divulgada nesta sexta-feira, 25, coloca o antigo Presidente brasileiro Lula da Silva à frente na corrida às eleições de 2022, com 49 por cento das intenções de voto.

O actual Presidente Jair Bolsonaro tem apenas 23 por cento, enquanto Ciro Gomes, do PDT, obtém sete por cento e o governador do Estado de São Paulo, João Doria, do PSDB, fica com cinco por cento.

O anterior ministro da Saúde Luís Henrique Mandetta, do Democratas, consegue apenas três por cento.

Quanto ao desempenho do Presidente Bolsonaro, 24 por cento dos inquiritos disseram que é bom, 26 por cento que é regular e 49 por cento responderam ser mau ou péssimo.

Apenas 30 por cento dos inquiridos aprovam a forma de governar de Bolsonaro, contra 38 por cento em Fevereiro, enquanto 66 por cento desaprovam.

A pesquisa do IPEC, que substitui o antigo IBOPE, o principal instituto de sondagens do país, foi feito entre 17 e 21 de Junho junto de 2.002 pessoas em 141 municípios.

A margem de erro da pesquisa divulgada pelo grupo Globo é de 2 pontos percentuais.