Brasil: Pelé de novo internado

A lenda do futebol brasileiro, Pelé, foi novamente hospitalizada, mas não há "nenhuma emergência", disse a sua filha nesta quarta-feira, 30, sobre o mais recente problema de saúde deste ícone de 82 anos, que esteve em tratamento após um tumor no cólon.

"Ele está no hospital a regular a medicação", escreveu a filha de Pelé, Kely Nascimento, no Instagram.

"Há (não há) uma emergência ou uma nova previsão terrível. Apreciamos a preocupação e o amor".

Pelé tem sido submetido a tratamentos de quimioterapia regulares desde que foi diagnosticado com cancro do cólon no ano passado.

Ele foi operado para remover o tumor em Setembro de 2021, passando um mês no hospital.

Considerado por muitos o maior jogador de futebol de todos os tempos, Edson Arantes do Nascimento - o verdadeiro nome de Pelé - tem sofrido de uma saúde cada vez mais frágil nos últimos anos.

Único jogador na história a ganhar três Taças do Mundo (1958, 1962 e 1970), Pelé teve uma das carreiras mais célebres no desporto, marcando mais de 1.000 golos antes de se reformar em 1977.

As suas aparições públicas têm sido cada vez mais raras, mas ele mantém uma presença activa nos meios de comunicação social - dizendo recentemente à selecção brasileira que contava com eles para "trazer para casa este troféu " do Campeonato do Mundo de 2022.