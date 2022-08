Brasil: Morreu Jô Soares

Morreu, nesta sexta-feira, o escritor e humorista brasileiro Jô Soares, de 84 anos de idade.



Soares, cuja causa de morte não foi divulgada, estava estava internado no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, disse a sua assessoria.



O portal CNN-Brasil reporta que o enterro e velório de Jô serão reservados à família e amigos.



“Aqueles que através dos seus mais de 60 anos de carreira tenham se divertido com seus personagens, repetido seus bordões, sorrido com a inteligência afiada desse vocacionado comediante, celebrem, façam um brinde à sua vida”, escreveu no Instagram a sua ex-esposa Flávia Pedras.



Soares teve uma longa carreira como humorista, apresentador de televisão, escritor, realizador e actor. O seu primeiro papel foi no filme “O Homem do Sputnik”, de Carlos Manga.



Trabalhou, entre outros, para a TV Globo e TV Record.