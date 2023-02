Brasil: Juiz autoriza polícia a ouvir senador que revelou ter sido convidado a participar num plano de golpe

O juiz do Supremo Tribunal Federal do Brasil, Alexandre de Moraes, autorizou a Polícia Federal (PF) a ouvir o depoimento do senador do partido Podemos Marcos do Val no âmbito do processo que investiga o assalto às sedes dos poderes legislativo, executivo e judicial do passado 8 de Janeiro.



A decisão de Moraes responde a um pedido da própria PF feito nesta quinta-feira, 2, após o senador revelar ter recebido um pedido do ex-deputado Daniel Silveira, do Partido Liberal, para gravar uma conversa com o ministro Alexandre de Moraes, com parte de um plano para um golpe no país.



O objectivo da proposta, segundo o senador, era criar ambiente para uma tentativa de golpe de Estado e impedir a posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.



O plano foi apresentado pelo antigo deputado ao senador numa reunião, em que esteve também o então Presidente Jair Bolsonaro.



Em entrevista ao portal g1, da Rede Globo, Marcos do Val, contou detalhes do encontro.



"Eles me disseram: 'Nós colocaríamos uma escuta em você e teria uma equipa para dar suporte, e você vai ter uma audiência com Alexandre de Moraes, e você conduz a conversa pra dizer que ele está ultrapassando as linhas da Constituição. E a gente impede o Lula de assumir, e Alexandre será preso'", disse o senador que, antes, nas redes sociais, afirmou possuir "informações relevantes" para a investigação do ataque em Brasilia.

Bolsonaro só ouviu



O senador acrescentou que Bolsonaro enviou um carro oficial da Presidência da República, com motorista, para levá-lo à reunião em que foi discutido um plano para tentar reverter o resultado das eleições de 2022.



Quanto ao local do encontro, segundo uma versão do senador, terá acontecido na Granja do Torto, residência de campo da Presidência da República, mas antes tinha afirmado que foi no Palácio do Jaburu, residência oficial do Presidente.



Mais tarde, em entrevista à Folha de São Paulo, o senador tratou de explicar que o então Presidente não se pronunciou sobre o plano de Daniel Silveira.



“Nada, ouviu. O Daniel tentando me convencer de fazer isso. Não é o Bolsonaro tentando me coagir. Coagir seria chantagear né. Mas não teve isso, não. A manchete aí está errada. Sentou eu, o Daniel e o Presidente e o Daniel foi construindo como seria o raciocínio dele, a gravação e tal, tal, tal”, disse Marcos do Val.



No fim da manhã, o senador deu uma conferência de imprensa em que revelou ter conversado hoje em deixar a política com o filho mais velho do ex-Presidente, Flávio Bolsonaro, que inclusive o convidiou para se filiar ao Partido Liberal.



Marcos do Val concluiu não ter tomado ainda a decisão de deixar a política.

Daniel Silveira preso

Refira-se que o antigo deputado Daniel Silveira foi preso hoje por ordem do juiz Alexandre de Moraes por não cumprir as medidas cautelares definidas pelo tribunal , como o uso de tornozeleira eletrónica e a proibição de usar redes sociais.



Na decisão, Moraes diz que Silveira agiu com "completo desrespeito e deboche" diante de decisões judiciais do STF.



Silveira está sujeito a medidas cautelares desde que foi condenado pelo STF, em Abril de 2022, a oito anos e nove meses de prisão por estímulo a actos antidemocráticos e ataques a autoridades e instituições.

Ele foi perdoado por Jair Bolsonaro da pena de prisão, mas as medidas cautelares continuam.