Brasil: Imprensa deixa de cobrir residência de Bolsonaro por falta de segurança

Os quatro maiores meios de comunicação do Brasil disseram ter retirado seus repórteres da cobertura da residência oficial do presidente Jair Bolsonaro devido à falta de segurança para protegê-los de agressões e abusos por parte de seus apoiantes.

As organizações Globo, proprietaria da maior rede de TV do país, a TV Globo, e os jornais O Globo e Valor Económico, juntaram-se à TV Bandeirantes e aos grandes jornais Folha de S.Paulo e Estado de S.Paulo e decidiram na segunda-feira à noite suspender cobertura por enquanto no Palácio da Alvorada.

Bolsonaro tem o hábito de parar na entrada da residência para conversar com apoiantes, tirar selfies com eles e fazer comentários aos jornalistas. Mas nos últimos dias, os seus apoiantes junto aos portões atacaram os repórteres com ataques verbais furiosos.

Na segunda-feira, cerca de 60 apoiantes criticaram os repórteres em voz alta, chamando-lhes aos gritos de "mentirosos", "escória" e "comunistas". Os ataques a jornalistas intensificaram-se à medida que a situação política de Bolsonaro se deteriorava sob críticas ao que é descrito como forma inadequada de gerir a crise de coronavírus que matou mais de 20 mil brasileiros e paralisou a economia.

Bolsonaro está também sob investigação por supostamente interferir na aplicação da lei e seus apoiantes veem a mídia como parte de um complot para o expulsar da presidência.

A 3 de maio, durante uma manifestação pró-Bolsonaro em Brasília, manifestantes irados derrubaram um fotógrafo da escada de onde tirava fotos, pontapearam-no e socaram no chão quando já estava no chão.

A Folha disse que só retomaria a cobertura quando houvesse garantias de segurança dos jornalistas. A Globo disse em comunicado enviado ao conselheiro de segurança nacional de Bolsonaro, Augusto Heleno, que as "agressões" têm aumentado e que seus repórteres não serão mais enviados para cobertura na residência presidencial porque não é seguro. O escritório de Heleno disse em comunicado que estuda regularmente a situação e tomou "medidas suficientes para garantir segurança adequada."

(Reuters)