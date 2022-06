Brasil: Encontrados os corpos de indigenista e jornalista britânico desaparecidos na Amazónia

Os corpos do indigenista brasileiro Bruno Pereira e do jornalista britânico Dom Phillips foram encontrados nove dias depois de ambos terem desaparecido na terra indígena Vale do Javari, no Amazonas.

A informação foi avançada nesta segunda-feira, 13, pela esposa de Phillips, Alessandra Sampaio, mas ainda não foi confirmada pelas autoridades nem pela associação indígena que denunciou o desaparecimento dos dois também não confirmou a localização dos corpos.



Ontem as autoridades encontraram uma mochila, um computador e um par de sandálias perto da casa de Amarildo Costa de Oliveira, suspeito de envolvimento no crime e detido pela polícia.

O indigenista e o jornalista foram vistos pela última vez no dia 5 na chamada comunidade São Rafael, de onde partiram rumo a Atalaia do Norte.

Entretanto, nunca chegaram ao destino, apesar da viagem ter uma duração de duas horas.

Equipas da Marinha, Exército e Força Nacional foram enviadas à Atalaia do Norte para auxiliarem nas buscas, em que também estiveram envolvidos voluntários e indígenas da região.

As forças de segurança usaram embarcações e aeronaves nas buscas.



As famílias de Bruno Pereira e Dom Phillips fizeram apelos pela celeridade nas buscas, tendo o Presidente Jair Bolsonaro dito que tudo estava a ser feito para os encontrar.