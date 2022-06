Brasil: Antigo ministro da Educação preso por corrupção passiva, prevaricação e tráfico de influência

O antigo ministro da Educação do Brasil Milton Ribeiro foi detido na manhã desta quarta-feira, 22, pela Polícia Federal num caso em que é acusado de corrupção passiva, prevaricação, advocacia administrativa e tráfico de influência por suposto envolvimento num esquema de uso alegadamente indevido de verbas do Ministério (MEC).



Com Ribeiro, que é pastor evangélico, são alvos da operação os também pastores Gilmar Santos e Arilton Moura, investigados por actuar informalmente junto a presidentes de câmaras para a libertação de recursos do Ministério da Educação.

Há mandados de prisão contra Santos e Moura.



Em áudio divulgado em Março, Ribeiro afirma que o Presidente Jair Bolsonaro lhe pediu que os municípios indicados pelos dois pastores recebessem prioridade na atriuição de recursos, tendo os prefeiros (presidentes) dito que os pastores exigiram luvas.

O inquérito foi aberto após o jornal "O Estado de S. Paulo" revelar a existência de um "gabinete paralelo" dentro do MEC controlado pelos pastores.



Dias depois, o jornal "Folha de S.Paulo" divulgou um áudio de uma reunião em que Ribeiro afirmou que, a pedido de Bolsonaro, repassava verbas para municípios indicados pelo pastor Gilmar Silva.



Milton Ribeiro demitiu-se dias depois.