Botswana perde o sexto soldado na Missão em Moçambique

O porta-voz da Força de Defesa do Botswana, BDF, Magosi Moshagane, afirmou numa recente declaração aos meios de comunicação social que o soldado não identificado suicidou-se na província de Cabo Delgado, onde as tropas africanas estão a combater os insurrectos islâmicos.

Moshagane diz que estão em curso investigações para estabelecer as circunstâncias em torno da morte.

Em Dezembro, um alto oficial do exército BDF matou uma subordinada feminina e feriu uma colega, antes de se virar contra si próprio com uma arma.

No mesmo mês, o exército perdeu um membro em combate, enquanto dois morreram devido a acidentes estranhos.

A forma de morte preocupa os especialistas militares.

O oficial militar reformado e capelão do exército Richard Moleofe, que treinou na prevenção do suicídio nos Estados Unidos, diz que esta não é a primeira vez que o BDF enfrenta tais desafios.

"Isto não está a acontecer pela primeira vez. É uma recorrência do que aconteceu no final da década de 1980. Houve tantos homicídios e suicídios e os militares recrutaram capelães.

Moleofe é da opinião que a Força de Defesa do Botswana deveria recrutar mais capelães e psicólogos para preparar emocionalmente os soldados em Cabo Delgado.

“Exorto os militares a concentrarem-se novamente nesta área de treino e, especificamente, a serem capazes de lidar com suicídios. É uma das coisas mais frustrantes para os generais serem confrontados com esta situação, onde não têm qualquer controlo sobre as mentes das suas tropas".

Jasmine Opperman, uma especialista em segurança sediada em Joanesburgo especializada em extremismo, diz que Cabo Delgado é um terreno difícil para as tropas estrangeiras.

“Para além destas complexidades, há as forças moçambicanas e do Ruanda destacados em Cabo Delgado, o que torna tal coordenação, partilha de inteligência e a capacidade de agir proactivamente, é um ambiente altamente stressante para estes soldados".

Velly Mpopelang é um antigo soldado BDF agora baseado no Reino Unido como perito em política de segurança.

“Como nação, estamos alarmados com os incidentes, que têm mais a ver com suicídios do que com incidentes operacionais. Normalmente, antes de os soldados poderem ser destacados para este tipo de operações, passam por formação pré-desdobramento. Esta formação pré-desdobramento irá abordar uma série de questões e prepará-los também, tanto emocional como psicologicamente".

O Botswana enviou 296 soldados para Cabo Delgado em 2021. Está entre os oito países da Comunidade para o Desenvolvimento da África do Sul que participam na missão de reprimir o extremismo violento na região rica em petróleo.