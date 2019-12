Botswana: Caça furtiva atinge nível alarmante

A caça furtiva de rinocerontes no Delta do Okavango, no Botswana, aumentou a um ritmo sem precedentes, com 23 rinocerontes brancos e oito rinocerontes negros mortos desde outubro de 2018, disse o Ministério do Meio Ambiente.

“Entre abril e outubro de 2019, nove rinocerontes foram mortos. Os incidentes infelizes aumentaram, com mais 13 rinocerontes caçados de outubro até o momento ”, afirmou o ministério em comunicado visto pela Reuters na segunda-feira.

O tamanho real da população de rinocerontes do Botswana é mantido em segredo pelos funcionários do governo, mas o coordenador do Departamento de Vida Selvagem e Parques Nacionais, Dr. Mmadi Reuben, disse em outubro que, se a caça furtiva 'continuar nesse ritmo, não haverá rinocerontes no Botsuana.

Estima-se que um um quilograma de corno de rinoceronte custa mais de 65 mil dólares no mercado asiático, onde é procurado por elites e acredita-se que tem poderes curativos.