Bolsonaro diz que Trump não vai aplicar mais tarifas ao aço e alumínio do Brasil

O Presidente brasileiro afitmou numa transmissão através do Facebook que o seu homólogo americano, Donald Trump, lhe disse por telefone que decidiu não aplicar tarifas o aço e o alumínio do Brasil.

O Presidente Trump confirmou a conversa, mas não se referiu às tarifas.

“Agora há pouco, então, tive a grata satisfação de receber um telefonema do senhor Donald Trump, Presidente dos Estados Unidos. Uma conversa de aproximadamente 15 minutos”, disse Jair Bolsonaro na sexta-feira, 20, acrescentando ter dado a Trump argumentos contra as tarifas dos produtos brasileiros.

“Ele se convenceu dos meus argumentos e decidiu dizer a todos os brasileiros que o nosso aço e nosso alumínio não terão tarifas. Repito: não serão sobretaxados”, afirmou.

No Twitter, por sua vez, Trump escreveu ter tido “um telefonema fantástico” com Bolsonaro, mas não mencionou o recuo na decisão de sobretaxar o aço e o alumínio do Brasil.

"Discutimos vários assuntos, incluindo o comércio. O relacionamento entre Estados Unidos e Brasil nunca foi tão forte”, revelou Trump.

No passado dia 2, o Presidente americano afirmou no Twitter que iria reinstalar imediatamente as tarifas americanas sobre importações de aço e alumínio do Brasil e da Argentina.

Trump também pediu que o Federal Reserve, o banco central, impeça que países tomem vantagem de um dólar mais forte, desvalorizando suas moedas.

"Brasil e Argentina têm presidido uma desvalorização maciça das suas moeda. O que não é bom para nossos agricultores", escreveu Trump altura.