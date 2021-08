Bolsonaro convida exército a desfilar em frente ao Congresso

A convite do Presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, o Exército Brasileiro fez um desfile na Esplanada dos Ministérios e à frente do Congresso Brasileiro na manhã deste 10 de Agosto.

Seria um convite normal se no Congresso Nacional os deputados brasileiros não estivessem a votar um projecto importantíssimo, que pode definir como será as eleições do país no ano que vem.

Por pressão do próprio Presidente Bolsonaro, os deputados decidem hoje, 10 de Agosto, se o Brasil terá novamente o voto impresso. Actualmente, os brasileiros votam pela urna eletrónica. O voto impresso é defendido pela família Bolsonaro, que afirma que sem a impressão do voto haveria fraude nas eleições brasileiras.

O Presidente vem insinuando cada vez mais a possibilidade de um golpe de estado e um desfile horas antes desta votação tem soado aos parlamentares como pressão para aprovação da proposta.