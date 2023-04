Bolom Conte perde recurso contra PAIGC no Supremo Tribunal de Justiça

A Câmara Cível do Supremo Tribunal de Justiça (STJ) da Guiné-Bissau recusou o recurso do militante do PAIGC, na oposição, Bolom Conte que pretendia impedir a realização do X Congresso daquele partido, realizado em Novembro de 2022.

Conte, que o PAIGC considera um ex-militante, embora ele diga o contrário, conseguiu impedir a realização do Congresso, inicialmente marcado para Fevereiro de 2021.

No despacho com data de 6 de Abril, os juízes sustentatam que Conté "agiu dolosamente ao recorrer de uma decisão cuja instância foi extinta por falta de objecto com o objectivo de protelar o processo e prejudicar os interesses e as actividades do Partido Africano para a Independência da Guiné e Cabo Verde".

Devido à "gravidade da sua conduta" e aos "prejuízos causados" ao partido, os juizes condenaram Bolom Conte a pagar de uma multa 200.000 francos cfa (cerca de 335 dólares.

Numa conferência de imprensa a 26 de Agosto no ano passado, em Bissau, Bolom Conté justificou a sua posição com a violação dos estatutos para escolha dos delegados ao congresso e reiterou que as suas acções eram uma reivindicação legítima enquanto militante do partido.

Na altura, afirmou estar tranquilo, disposto a dar a sua vida para a democracia interna dentro do PAIGC e aberto a um diálogo franco com a direcção do partido.