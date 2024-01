Boeing 737 perde janela em pleno vôo

O secretário dos transportes Americanos Pete Buttigieg disse que as autoridades federais americanas tomarão s as medidas que forem necessárias na sequência de um incidente com um avião das linhas aérea do Alaska em que um Boeing 737 foi forçado a fazer uma aterragem de emergência ap´ps uma janela do avião e parte da fuzelagem terem caído em pleno vôo.

As linhas aéreas do Alaska paralizaram toda a sua frota de Boeings 737 para inspeções de segurança de emergência a todos esses aviões.

O departamento federal de Segurança Aérea está também a investigar o incidente

O Boeing 737 tinha acabado de deixar o aeroporto de Portland no Oregon a caminho da Califórnia com 171 passageiros a bordo quando a janela e parte da fuselagem caíram levando á súbita despressurização da cabine de passageiros

Não se registaram quaisquer danos pessoais e o avião aterrou de emergência sem incidentes no aeporto de onde havia descolado.

Na Índia as autoridades orderam inspeções imediatas a todos os Boeing 737