Bloco Democrático matem-se fime em coligar-se na Frente Patriótica “fragilizando” CASA CE.

A decisão do Bloco Democrático de se juntar ao projecto político da Frente Patriotica Unida com a UNITA e o Pra Já Servir Angola, está a causar profundas divisões na terceira maior força politica do país, a CASA-CE.

Esta decidiu agora suspender a participação política do Bloco Democrático até2022 mas manter a sua particpaçãoo no grupo parlamentarbem como apreciar, posteriormente, a manutenção dos direitos adquiridos como membro, no mandato 2017-2022.

Sobre a permanência ou não do Bloco Democrático na coligação até 2022 a CASA-CE vai remeter a decisão aos órgãos deliberativos dos partidos políticos coligados.

O presidente do Bloco Democrático, Filomeno Vieira Lopes, tornu claro em conferência de imprensa que a decisão do seu partido está feita, considerando que a sua prioridade são as eleições de 2022 e indicando assim considerar a Frente Patriótica como a melhor via eleitoral.

“Nós não podeos forçar ninguém a tomar pposições que não querem tomar”, disse Vieira Lopes para quem “no plano político é melhor que as posições sejam claras, que cada um tome a posição que entender que deve tomar”.

“O Bloco Democrático sabe que tem um adversário nestas eleições e o foco vai estar aí”, disse.

Analists angolanos, como Agostinho Sicato, consideram que agora é uma certeza que o Bloco Democrático vai perder os direitos adquiridos enquanto membro da coligação.

Outro analista angolano, Manuel Pinheiro concordacom esse opinião acrescentando que a decisão do Bloco Democrática sublinha “a fragilidade” da CASA CE.

“Mais um membro acgivo deixa a coligação e assim torna-se mais fragilizada”,disse